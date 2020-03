Ricerca per:

“Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente tutti gli esercizi commerciali e i privati cittadini che si stanno rendendo disponibili ad aiutare i volontari di Protezione Civile e le Pubbliche Assistenze con tutte le loro risorse. Questa emergenza drammatica sta rafforzando il nostro spirito di comunità”, commenta l’assessore alla Protezione Civile, Simone Vassallo.

Dolci e gel disinfettante donati alla Protezione civile di Imperia. Ieri i volontari hanno ricevuto in regalo dal titolare de “I gelati di Fe” alcuni beni alimentari di gelateria-pasticceria, che hanno deciso di condividere con il personale della Corce Rossa e della Croce Bianca di Imperia. Sempre nelle scorse ore l’azienda “San Pietro Lab Cosmetics” ha donato alla Protezione Civile una fornitura di gel disinfettante per le mani.

Imperia, dolci e gel disinfettante in omaggio alla Protezione Civile