Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

A seguito delle difficoltà verificatesi a causa dell’emergenza epidemiologia legata alla diffusione del Coronavirus, in attesa che vengano definite dal Governo importanti misure in aiuto ai settori colpiti, la Giunta Municipale, convocata dal Sindaco Claudio Scajola, ha deciso l’adozione dei seguenti provvedimenti al fine di sostenere le famiglie e le imprese della Città di Imperia: