Per qualsiasi informazione o richiesta potete contattarci attraverso: • la nostra pagina Facebook gestioneambientespa • il Numero Verde gratuito 800.085.312 • gli indirizzi e mail: info@gestioneambiente.net – callcenter@gestioneambiente.net Ringrazi amo tutti della comprensione e della collaborazione.

Vi informiamo che a partire da lunedì 16 marzo 2020 è stato sospeso , temporaneamente, il servizio di RACCOLTA DEL VEGETALE . La ripresa normale delle attività vi verrà comunicata in base all’evolversi della normativa di riferimento.

Gestione ambiente sospende il servizio di raccolta del verde: Non tagliate l’erba dei giardini perché rimane lì