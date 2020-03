Sono numerosi i comparti produttivi agricoli che hanno registrato già una grave flessione dell’economia aziendale a seguito delle misure restrittive imposte per l’emergenza sanitaria in corso. In particolare, Cia Alessandria segnala la crisi evidenziata per il settore degli Agriturismi la cui chiusura è stata imposta, per il settore viticolo a causa della battuta di arresto di bar, enoteche e ristoranti, per il settore di produzione del latte per la mancata richiesta di ristorazione e mense, per il florovivaismo che non ha canali di vendita attivi in un mercato stagionale, per le Aziende che basano parte della loro attività sulla vendita diretta nei mercati agricoli, chiusi a loro volta.

Cia Alessandria è organizzata e a disposizione per le domande di indennizzo dedicate ai coltivatori diretti, IAP e Otd o per le richieste di congedi parentali e bonus dedicati ai lavoratori dipendenti come previsto da Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale la scorsa settimana.

Spiega il presidente provinciale Gian Piero Ameglio: “Siamo giornalmente impegnati a continuare il dialogo con le Istituzioni, a livello Regionale con l’assessore Marco Protopapa, a livello nazionale tramite il nostro ufficio centrale ed il presidente Dino Scanavino con il ministro Teresa Bellanova, per portare avanti le esigenze delle Aziende che stanno continuando a lavorare nelle campagne”. Continua il direttore Paolo Viarenghi: “Siamo vicini alle Aziende, #noinonCIArrendiamo il nostro slogan e non vogliamo realmente arrenderci per quelle realtà che sono già in piena crisi. Sappiamo che adesso il prezzo del gasolio è basso: la Confederazione si è fatta portavoce con Assessorato e Ministero affinché si possa fare in questo momento l’approvvigionamento annuale del gasolio perché il risparmio oggi nell’acquistarlo si tramuta in soldi che rimangono in tasca agli Agricoltori”. Aggiunge il vicedirettore Cinzia Cottali: “Abbiamo anche richiesto da subito per la liquidità delle nostre Aziende il saldo Pac 2019 e le misure Agroambientali, così come l’anticipo PAC al 70% sul 2020 dovrà essere erogato nel minor tempo possibile. Un aiuto per i Coltivatori ad andare avanti in mesi in cui hanno e avranno per lungo tempo difficoltà a piazzare i propri prodotti. Nessuna esitazione quindi a chiamare i vari riferimenti zonali ed i tecnici sul territorio, stiamo continuando a lavorare”. Conclude il presidente regionale Cia, il casalese Gabriele Carenini: “Un ringraziamento particolare va all’assessore Protopapa, che in un momento così difficile per il sistema agricolo, ci sta garantendo un quotidiano confronto al fine di poter dare risposte immediate alle nostre Aziende agricole”.

Nel frattempo Cia ha attivato un portale a livello nazionale per le consegne a domicilio della spesa da parte delle Aziende agricole associate, cresce anche l’inserimento delle aziende alessandrine, consultabile al link https://iprodottidalcampoallatavola.cia.it/