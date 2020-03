Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

c) evitare abbracci e strette di mano;

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

Ecco le norme igieniche da tenere dettate dal Governo per combattere il coronavirus