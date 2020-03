Inizieranno lunedì 9 marzo i lavori di consolidamento del cavalcaferrovia all’ingresso di Tortona, in zona Oasi, sulla circonvallazione per Voghera.

L’intervento sarà effettuato da Rete Ferrovie Italiane (RFI) per garantire la sicurezza della struttura per cui già da tempo sono state predisposte misure di limitazione del traffico veicolare, prevede la anche chiusura della circolazione sino al 15 maggio prossimo.

I provvedimenti viabilistici riguardano quindi la chiusura del tratto compreso fra la rotonda Oasi in direzione Alessandria e la rotonda che incrocia la strada per Castelnuovo Scrivia.

Per tutti i veicoli diretti verso Alessandria, quindi, si raccomanda di utilizzare la nuova tangenziale che collega la strada per Pontecurone, in località Capitania, alla strada per Castelnuovo ed a quella per Sale (nei pressi del casello autostradale), oppure il transito all’interno del centro abitato da via Emilia. Per i residenti in zona Villoria l’ingresso e l’uscita dal quartiere saranno garantiti dai due accessi di strada Villoria, mentre da via Brigata Garibaldi sarà consentita soltanto l’uscita in direzione Voghera.