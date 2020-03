La situazione Coronavirus nel Comune di Sale non è delle migliori: sono saliti a 28 i ricoverati residenti in paese, positivi al test. Dall’inizio dell’emergenza fino a ieri sera sono state 7 le vittime trovate positive al virus, mentre le persone in quarantena presso la propria abitazione in seguito a contatti con icontagiati sono 19 e fra questi c’è il Sindaco Rina Arzani.

“Ho sperato di non doverlo mai dire – dice il primo cittadino – ma devo farmi forza: da alcuni giorni non mi avete visto in giro perchè sono rimasta in casa, inclusa tra quanti a Sale sono in isolamento fiduciario perchè mio marito rientra purtroppo nel numero dei ricoverati per colpa del coronavirus. E’ chiaro che per un po’ non potrò essere presente in paese ed in Municipio, ed è giusto che i salesi sappiano il motivo.”

“Un Grazie al vicesindaco, agli assessori, al gruppo della nostra lista – aggiunge Rina Arzani – e mi auguro anche della lista di minoranza, l’attività dell’amministrazione andrà avanti. Esistono gli strumenti perchè possiamo collaborare anche a distanza, preparare gli atti e condividere le iniziative, con il lavoro da casa organizzato per la maggior parte dei dipendenti. Non per tutti, perchè a turno vanno garantiti, di presenza, i servizi essenziali per le urgenze dei cittadini e dei rapporti con le altre istituzioni. A tutti loro ed ai volontari della nostra Protezione Civile voglio dire grazie per l’impegno profuso.”

Il Sindaco, poi ringrazia la Polizia Municipale e i Carabinieri per la preziosa e costante attività di controllo che svolgono incessantemente.

“Ho voluto rendere pubblici i dati che riguardano i nostri amici e compaesani – conclude il Sindaco di Sale – nel rispetto della riservatezza di quanti attraversano i momenti che adesso toccano anche a me. Sono sicura che comprenderete il desiderio mio e della mia famiglia di poterci concentrare prima di tutto su questo. Continuerò comunque a pubblicare i dati e le raccomandazioni quotidiane. È importante non allentare la presa proprio adesso, quando le misure cui ci siamo adattati cominceranno a funzionare.”



Inizioativa sicuramente lodevole quella del Sindaco Rina Arzani, ma peccato che, come tanti altri amministratori locali non lo faccia dal sito istituzionale del Comune, accessibile a tutti da dalla pagina Facebook, cioé da un social gestito da un privato e accessibile solo da una parte ella popolazione, un terzo o poco più, lasciando senza notizia gli altri cittadini.

Meglio di niente è vero, ma – e ci rivolgiamo a questo punto a tutti i Comuni e non soltanto a lei – non sarebbe ora che gli amministratori visto che scrivono su Facebook non facessero copia incolla di quel testo su un’email e la inviassero a tutti i giornalisti? la comunicazione a quel punto sarebbe capillare e raggiungerebbe tutti. Offrirebbe un servizio completo perdendo solo 5 minuti di tempo.