La Città di Casale Monferrato lancia un nuovo appello per aiutare l’ospedale Santo Spirito: si cercano maschere Easybreath (quella da snorkeling della Decathlon) per essere modificate e collegate ai respiratori. « Grazie alla preziosa collaborazione di una ditta del territorio – ha spiegato il sindaco Federico Riboldi – si potranno realizzare dei respiratori da utilizzare dal nostro nosocomio in caso di estrema necessità. Un altro aiuto, quindi, al personale del Santo Spirito che ormai da molte settimane, senza sosta, è in prima linea a combattere contro il Covid-19 ». Chi volesse donare la Easybreath può telefonare ai seguenti numeri: 0142 444217 o 0142 444209; oppure inviare una e-mail a mascherine@comune.casale-monferrato.al.it . Ma le iniziative del Comune non si fermano qui, perché oggi hanno preso il via altre interessanti iniziative. Prima fra tutte, quella del Gruppo Clinico Momo che, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, offre sostegno psicologico telefonico gratuito a genitori di bambini e adolescenti per affrontare le situazioni di disagio emotivo legate all’emergenza Covid-19. « Il servizio – ha spiegato l’assessore ai Servizi Sociali, Luca Novelli – va ad affiancarsi, e non a sostituirsi, a quello attivato dall’Asl AL che sta riscontrando un grande successo. In questo caso le quattro psicoterapeute di Momo si occuperanno nello specifico delle famiglie con figli che, in questo momento di emergenza, sono costrette a riorganizzare la loro quotidianità. L’obiettivo è quello di aiutare i genitori a gestire i rapporti e le comunicazioni con i figli in questa situazione difficile e stressante ». Il numero 349 2262782 di Momo è attivo tutti i mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ma è anche possibile inviare una e-mail, lasciando un recapito per essere contattati, all’indirizzo momo.gruppoclinico@gmail.com . Il servizio è riservato ai residenti nei Comuni facenti parte del Distretto ASL AL di Casale Monferrato.

Il servizio dell’Asl AL aperto a tutti, invece, è raggiungibile allo 0131 306338 il lunedì, martedì e giovedì in orario 8.30/12.30 e 14/17; mercoledì e venerdì solo mattino 8.30/12.30. Nella giornata di oggi il sindaco Federico Riboldi ha anche firmato l’ordinanza che prolunga la sosta gratuita nei parcheggi blu del centro fino a sabato 4 aprile (compreso) e il decreto per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in modalità telematica. « Attraverso il nostro Ced (Centro Elaborazione Dati) – ha sottolineato il sindaco Riboldi – è già stato attivato il servizio che Anci Piemonte ha messo a disposizione gratuitamente per tre mesi ai Comuni associati: un’apposita piattaforma in grado di ospitare fino a 250 collegamenti in simultanea sia da web sia da mobile ». Per essere sempre informati sulle novità inerenti il Covid-19 è possibile visitare la pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/CoronaVirus o le pagine social del Comune.