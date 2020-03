CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTO

Alle 13 di oggi, i pazienti positivi al Coronavirus (Covid-19), ricoverati all’Ospedale di Sanremo sono 9. Il numero risulta invariato rispetto al bollettino di ieri. Di seguito il riepilogo delle condizioni di salute: -Paziente di 72 anni della provincia di Bergamo, ricoverato dal 4 marzo nel reparto di Malattie Infettive, in discrete condizioni di salute, -Paziente di 51 anni, della provincia di Savona, ricoverata dal 1 marzo nel reparto di Malattie Infettive, in buone condizioni di salute, -Paziente di 73 anni, della Provincia di Savona, ricoverato dal 4 marzo nel reparto di Malattie Infettive, in discrete condizioni di salute, -Paziente di 57 anni, della provincia di Bergamo, ricoverato dal 6 marzo nel reparto di Malattie Infettive, in condizioni critiche di salute, -Paziente di 71 anni, della provincia di Imperia, ricoverata dal 5 marzo nel reparto di Malattie Infettive, in discrete condizioni di salute, -Paziente di 72 anni, della provincia di Imperia, ricoverata dal 6 marzo nel reparto di Malattie Infettive, in condizioni stabili di salute, -Paziente di 72 anni, della provincia di Imperia, ricoverato dal 6 marzo nel reparto di Malattie Infettive, in condizioni stabili di salute, -Paziente di 85 anni, della provincia di Imperia, ricoverato dal 4 marzo nel reparto di Malattie Infettive, in condizioni critiche di salute e successivamente trasferito nel reparto di Rianimazione, -Paziente di 76 anni, della provincia di Imperia, ricoverato dal 6 marzo nel reparto di Malattie Infettive, in condizioni critiche di salute e successivamente trasferito nel reparto di Rianimazione.