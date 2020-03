«La notizia di una disinfestazione aerea sulle città del Piemonte che sta circolando in queste ore su molte chat e sui social, è falsa e destituita di ogni fondamento».

A comunicarlo è l’Assessore regionale ai Servizi Digitali Matteo Marnati. Marnati anche oggi durante la giunta straordinaria si è detto preoccupato per il prolificare di notizie allarmistiche sui social. «Le fake news si stanno rivelando una piaga difficile da controllare. In questo caso qualcuno si sta divertendo addirittura a invitare la popolazione a ritirare i panni stesi per evitare di contaminare i vestiti. Non è prevista alcuna disinfestazione. Chi specula sulla paura della popolazione, è da considerarsi uno sciacallo e passibile di denuncia all’autorità giudiziaria».

Un’altra notizia priva di fondamento è circolata sempre ieri e riguardava una circolare con tanto di Logo dell’Inps e forma del Direttore dell’Istituto in cui di affermava che le pensioni nel mese di aprile venivano pagate al 50% e la restante somma sarebbe stata versata ad Agosto.

Inutile dire che anche questa era una Fake news. Sul sito ufficiale dell’Inps non c’era alcuna circolare in merito.

Da qui l’appello ai cittadini di consultare soltanto i siti web delle istituzioni per gli aggiornamenti sul Coronavirus, o come andiamo ripetendo da giorni, fidatevi di Oggi Cronaca: riportiamo sempre notizie da fonti istituzionali. e la maggior parte riportano la firma di chi li redige.