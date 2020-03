Il Comune di Acqui Terme, insieme alla Protezione Civile, nei prossimi giorni provvederà alla disinfestazione delle strade. L’intervento si svolgerà nella notte di domenica 15 e lunedì 16 marzo, dalle ore 21.00.

Il prodotto utilizzato allo scopo è composto da Sodio Ipoclorito al 14/15%, solubilizzato in acqua al 2% ed erogato attraverso atomizzatore. Il prodotto atomizzato immesso nell’atmosfera per decadimento opererà un’azione virucida e battericida su tutte le superfici su cui si verrà ad appoggiare. Tale soluzione non brucia le piante, non ossida i metalli, non unge, non decolora e, una volta a terra, risulta totalmente biodegradabile. Il rilascio in atmosfera, anche qualora accidentalmente una persona o un animale dovesse venire a contatto con le microparticelle disperse, non comporta rischi d’intossicazione, fatto salvo il contatto diretto con le mucose alle quali potrebbe provocare un lieve bruciore.

A scopo precauzionale s’invitano tutte le persone a restare nella propria abitazione nelle notti e negli orari in cui si svolgerà l’intervento di disinfestazione.