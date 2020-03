Il punto della situazione del sindaco Lorenzo Lucchini

“Nonostante siano aumentati in questi giorni i casi positivi al coronavirus Covid-19, il flusso di ricoveri è rallentato rispetto a qualche giorno fa, e ciò permette di garantire gli standard assistenziali ordinari e straordinari. Nell’Ospedale “Mons. Galliano” si stanno rimodulando gli spazi per incrementare il numero di posti letto in terapia intensiva, con l’obiettivo di essere maggiormente di supporto alla rete ospedaliera provinciale. Stiamo vivendo sicuramente un momento difficile, ma dobbiamo affrontare questi giorni con coraggio e con fiducia senza perdere di vista l’obiettivo di un ritorno alla normalità che sarà tanto più vicino, quanto più rigoroso e attento sarà il nostro rispetto delle regole di contenimento del contagio. Stiamo dando una grande dimostrazione come comunità, compatta e coesa: usciremo vittoriosi anche da questa sfida”. Queste sono le parole del sindaco Lorenzo Lucchini.



Boom di donazioni: oltre 100 mila euro raccolti

Ammonta a oltre 100 mila euro il totale dei fondi raccolti nella campagna di fund-raising nata per iniziativa spontanea di Irene Valente ed Elisa Oldrà con la collaborazione di Carmen Anania, Cristina Zaccone, Elisa Buzio, Giulia Cordasco, Anita Giuso, Barbara Roviglione, Andrea Griffi, Nicole Boveri, Anna Valente, Alberto Bergaglio, Sandra Preite e Arianna Ratto. Questi fondi saranno destinati all’acquisto di dispositivi medici e di protezione, che andranno a beneficio degli operatori sanitari della struttura ospedaliera e delle case di riposo, delle Forze dell’Ordine e della Protezione Civile. “Grazie a questi fondi potremo aprire una terapia intensiva allargata al primo piano del nostro ospedale . A questa meravigliosa squadra che ha reso possibile tutto ciò, va il mio più profondo ringraziamento: siete una forza ragazzi!” ha affermato il sindaco Lorenzo Lucchini.



Riapertura delle casette dell’acqua

Da mercoledì mattina sono in corso in tutta la città le operazioni di igienizzazione degli arredi urbani, come per esempio panchine, cestini, pensiline, attrezzature dei parchi gioco dei bambini, cancellate e ringhiere nei luoghi maggiormente frequentati. A seguito di questa accurata operazione di sanitizzazione, sono state riaperte agli utenti le Casette per la distribuzione di acqua. Si raccomanda l’uso di dispositivi di protezione come guanti monouso e il rispetto della distanza di un metro tra le persone.



La Giunta Comunale sospende i pagamenti in scadenza nel periodo di emergenza

La Giunta del Comune di Acqui Terme ha approvato una delibera con misure straordinarie per ridurre la pressione sui singoli operatori economici e sulle famiglie, adottando immediati provvedimenti di sospensione di tutti i pagamenti in scadenza nel periodo di emergenza.



Proprio per questo motivo si è deciso di prorogare al mese di luglio 2020 l’invio degli avvisi di liquidazione bonari, delle ingiunzioni fiscali e degli avvisi di accertamento esecutivo e pagamento relativi ai tributi comunali.



Vengono inoltre rinviati al 30 giugno 2020 il termine per il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità in scadenza il 31 marzo 2020. Si sospendono fino al 30 giugno 2020 i pagamenti del canone per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche relative alle concessioni di suolo pubblico temporanee afferenti al mercato e agli ambulanti.



Fino al 30 giugno saranno sospesi anche gli obblighi di dichiarazione dell’imposta di soggiorno, i piani di rateizzazione già approvati per il pagamento dei tributi e altre entrate relative agli anni antecedenti al 2020 e i canoni di locazione o concessione dei beni o servizi comunali già scaduti.



Si prorogano tutti i titoli autorizzatori alla sosta, all’accesso in zone a traffico limitato, ai passi carrabili, nonché i contrassegni per i portatori di handicap, i medici, ed altre categorie, in scadenza fino al 30 giugno. Le rette dell’asilo nido comunale relative ai mesi di febbraio 2020 e precedenti sono rinviate al 30 giugno 2020 e vengono annullate quelle relative al mese di marzo e fino al termine del periodo di sospensione del servizio.



In accordo con la maggioranza e le minoranze si provvederà a successivi provvedimenti (in particolare riduzioni ed esenzioni dei canoni e dei tributi comunali) per porre ulteriori misure di sostegno al sistema economico cittadino. La decisione su tali provvedimenti verrà in ogni caso presa a seguito di previa verifica degli equilibri di bilancio.



Bollettino – ore 19

I pazienti ricoverati attualmente per Covid-19 all’Ospedale “Mons. Galliano” di Acqui Terme sono cinquantotto, di cui una parte proveniente da altre strutture ospedaliere. Cinque pazienti sono nel reparto di terapia intensiva, cinquantatré nei restanti reparti. Dodici pazienti sono in attesa di refertazione del tampone. Sono 120 le persone in quarantena obbligatoria o volontaria, di cui 26 sono i soggetti risultati positivi al coronavirus Covid-19.

