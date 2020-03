Il punto del sindaco Lorenzo Lucchini

“Il numero di persone con diagnosi di positività al coronavirus Covid-19 sta lentamente crescendo e indica che nei prossimi giorni potremmo essere sottoposti ad una forte pressione. I dati parlano di un flusso di contagiati che arriva al nostro Ospedale dal territorio circostante, in particolar modo dalle zone del novese, del tortonese e dell’ovadese, mentre si mantiene contenuto il numero dei pazienti di Acqui Terme e dintorni. Con l’adozione delle misure di distanziamento sociale e delle stringenti limitazioni negli spostamenti delle persone, si è evitato il drastico aumento di contagi che temevamo e grazie a queste misure il nostro Ospedale riesce a rispondere adeguatamente alle esigenze attuali. Se in questo momento ci troviamo in una situazione di relativa stabilità è perché c’è stata un’ottima risposta da parte della cittadinanza, che mi sento di ringraziare, e soprattutto un eccellente lavoro dei colleghi sindaci dell’acquese che hanno adeguatamente informato la popolazione sulle giuste misure di sicurezza da adottare. Le maggiori restrizioni previste dal nuovo Decreto del Presidente del Consiglio ci aiuteranno a contenere ulteriormente la diffusione del contagio; invito perciò i miei concittadini a seguire diligentemente le misure e le prescrizioni, a tutela della salute di tutti noi”. Queste le parole del sindaco Lorenzo Lucchini.



Sanitizzazione delle strade e dell’arredo urbano

Si procederà nei prossimi giorni alla sanitizzazione della città, cominciando dai marciapiedi delle zone più frequentate per arrivare alle strade di tutto il territorio comunale, frazioni comprese. Le attività straordinarie di sanitizzazione partiranno da domani, martedì 23 marzo, e verranno effettuate da operai specializzati di Econet, impiegando un prodotto a base di bromo e solfati: una soluzione non inquinante e sicura, compatibile con l’ambiente e la salute dei cittadini. Da mercoledì 24 marzo si proseguirà con la disinfezione da parte di addetti specializzati , di arredi urbani come panchine, pensiline, cestini, corrimano, parchimetri e di tutte le superfici con cui i cittadini possono venire a contatto. Il lavaggio verrà effettuato con soluzioni detergenti mentre per l’igienizzazione è previsto l’utilizzo di prodotti indicati dall’ISPRA.



Bollettino – ore 19



I pazienti ricoverati attualmente per Covid-19 all’Ospedale “Mons. Galliano” di Acqui Terme sono venticinque, di cui una parte proveniente da altre strutture ospedaliere.

Ufficio stampa Comune di Acqui Terme