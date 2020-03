Il Comune di Tortona ha messo a disposizione sul proprio sito internet alla pagina www.comune.tortona.al.it/emergenza-coronavirus—servizio-per-le-attivita-di-ristorazione-e-generi-alimentari

un servizio rivolto alle attività di ristorazione e vendita di generi alimentari che effettuano la consegna a domicilio un servizio di segnalazione: compilando l’apposito form saranno inseriti in un elenco, costantemente aggiornato, disponibile nell’apposita pagina del sito del Comune, consultabile da tutti i cittadini.



Si precisa che il Comune di Tortona non potrà essere coinvolto in alcun modo in attività di intermediazione, trattativa e/o conclusione degli accordi che saranno stipulati tra i privati.