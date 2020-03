Volevo fare un ringraziamento a tutti i volontari di tutte le associazioni che si stanno mettendo a disposizione in questi giorni per aiutare nella gestione di questa emergenza e in particolar modo i volontari della Protezione civile e tutti coloro che hanno partecipato e partecipano al servizio di spesa a domicilio e di spesa farmaci a domicilio, ringrazio la Croce Rossa e la Misericordia di Tortona e anche tutti cittadini che ci hanno contattato per potersi mettere a disposizione in queste associazioni.

Volevo anche ringraziare tutti coloro che continuano a chiamarci offrendo contributi in denaro o dispositivi di protezione individuale per i sanitari all’ospedale di Tortona e anche per le associazioni di volontariato.

Mi riprometto di emettere un comunicato elencando tutti i nominativi delle persone, perché è un giusto riconoscimento per questo gesto di buona volontà e di disponibilità.

Infine volevo complimentarmi con i tortonesi: purtroppo la nostra città è sempre più deserta ma è un segno del fatto che il messaggio è stato recepito e che i tortonesi si stanno attenendo , almeno per le loro possibilità, a quelle che sono le limitazioni imposte dalle normative vigenti. Grazie per lo sforzo che state facendo e tutti insieme credo che ce la faremo.

Il Sindaco di Tortona Federico Chiodi