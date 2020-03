Con l’emergenza Coronavirus tanti tortonesi hanno preso d’assalto le farmacie della per avere mascherine protettive di persona o visto che bisogna restare a casa anche con tantissime telefonate.

la situazione è diventata così pressante che ha indotto il Comune di Tortona a diramare un comunicato che pubblichiamo di seguito:

IL COMUNICATO DEL COMUNE

Ci giungono diverse segnalazioni dalle farmacie cittadine di numerose telefonate da parte di cittadini che chiedono la disponibilità di mascherine protettive.

Nuove forniture arriveranno nei prossimi giorni e saranno disponibili dalla prossima settimana: tuttavia le quantità saranno contingentate per cui non è possibile accettare prenotazioni.

Quando saranno disponibili, anche in anticipo rispetto a quanto previsto, verrà diramata un’apposita comunicazione.

Nel frattempo chiediamo però di non telefonare alle farmacie per questa specifica richiesta, mettendo in difficoltà gli operatori che, impegnati a rispondere, non riescono a svolgere la loro attività.

Ufficio Stampa Comune di Tortona