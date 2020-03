Come anticipato ieri, è stato costituito il Comitato “Tortona per Ospedale Civile Santi Antonio e Margherita” coordinato dal Sindaco Federico Chiodi per raccogliere donazioni per l’acquisto di dispositivi e attrezzature per il “Covid Hospital” cittadino. Di seguito il codice IBAN per effettuare i versamenti:

IT59X0311148670000000007775