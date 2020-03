Da oggi è stata avviata una collaborazione tra Polizia Postale e Assessorato regionale ai Servizi Digitali per contrastare il prolificare di comunicazioni false che circolano in queste ore sui social.

«La situazione sta degenerando in una follia collettiva – spiega l’assessore ai Servizi Digitali, Matteo Marnati – circolano su Whatsapp e Messenger messaggi catastrofici che spaventano la popolazione mettendo in difficoltà medici e strutture sanitarie che devono fare fronte a richieste assurde. Da questa mattina, anche su sollecitazione della stessa Polizia presso l’Assessorato, messaggi falsi e allarmistici saranno inviati direttamente all’autorità giudiziaria per le indagini del caso».