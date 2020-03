In ottemperanza alle disposizioni ministeriali e regionali per il contenimento della diffusione del Coronavirus, si informa che fino al 3 aprile 2020 (salvo proroghe) è prevista la seguente modifica per l’accesso all’Ufficio Affari Sociali del Comune di Novi Ligure:

· Lo sportello “Bonus luce, Acqua e Gas” e lo sportello Sostegni INPS (assegni di maternità e assegni tre figli minori) saranno aperti solo per le pratiche in scadenza e previo appuntamento.

· Tutti gli altri servizi saranno aperti previo appuntamento o per i casi di comprovata urgenza.

Per informazioni e appuntamenti: 0143772278 o 0143772253

Ufficio stampa Comune di Novi Ligure