Come sta andando la situazione relativa al Coronoavirus nella tua zona? Questa è la domanda con cui inizia un’intervista che la giornalista bolognese Claudia Aldovrandi ha rivolto al nostro direttore, Angelo Bottiroli, per un’intervista pubblicata ieri.

La reporter appasionata di sport e ma anche di cronaca locale e sociale sta effettuando una serie di interviste in varie zone d’Italia e per la provincia di Alessandria ha scelto Oggi Cronaca e il nostro Direttore che ha illustrato brevemente cosa sta succedendo qui e l’importanza dell’ospedale di Tortona in questo difficile momento di emergenza.

Trovate l’intervista al link https://claudiaaldrovandi.it/2020/03/29/la-mia-intervista-ad-angelo-bottiroli-direttore-di-oggi-cronaca/