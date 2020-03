Domenica 15 Marzo alle ore 16.00, il vescovo di Alessandria monsignor Guido Gallese, celebrerà “a porte chiuse” la Santa Messa all’altare della Madonna della Salve. La celebrazione verrà trasmessa in diretta streaming (https://www.facebook.com/diocesial/) su Radio Voce Spazio in Fm 93.800, sul sito de La Voce Alessandrina e su RadioGold Tv sul digitale terrestre (canale 654). Una supplica particolare alla Madonna della Salve, per affidare alla materna protezione di Maria tutta la Diocesi di Alessandria, in particolare chi si sta prodigando perché questa situazione di difficoltà finisca presto.

