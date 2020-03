Domenica funesta per la città di Tortona e i tortonesi. Dopo la paura di domenica scorsa un nuovo allarme Coronavirus è scattato questa mattina, domenica 1 marzo.

La vicenda risale a ieri sera, quando, secondo la prima sommaria ricostruzione, un uomo di 65 anni si reca al Pronto Soccorso dell’ospedale di Tortona con sintomi tipici di malattie respiratorie. L’uomo viene sottoposto ai controlli e da un primo esame sembra non abbia avuto contatti né con qualcuno della “zona rossa” né con cinesi o situazioni considerate e rischio Coronavirus e per questo motivo non esistono i presupposti per fare il tampone. Viene ricoverato come uno dei tanti casi di malatie respiratorie.

Col passare del tempo, però, le sue condizioni si aggravano e per questo viene ricoverato in terapia intensiva nei letti a disposizione dell’ospedale di Tortona.

Questa mattina però, non si ancora come, emerge una situazione diversa rispetto alla prima anamnesi che era stata fatta il giorno precedente e, a quanto pare, si scopre che una settimana fa era venuto a contatto con potenziali situazioni a rischio.

Così, come da Protocollo sanitario scatta l’allarme Coronavirus: all’uomo viene fatto il tampone, il Pronto Soccorso dell’ospedale di Tortona nuovamente chiuso, così come la Rianimazione. Tutte le persone che sono state a contatto con lui vengono isolate in attesa dei risultati del tampone che dovrebbero arrivare – si spera – entro le 17 di oggi dall’ospedale di Torino.