Il virus non ferma Hangar Piemonte, progetto dell’Assessorato alla Cultura e Turismo della Regione Piemonte e realizzato dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, che si rivolge a chiunque voglia sviluppare le proprie competenze e capacità manageriali in ambito culturale.

Tra le 15 realtà vincitrici della nona call di Hangar Point, il percorso di accompagnamento personalizzato e costruito su misura per aiutare i progetti culturali a raggiungere i propri obiettivi, 2 sono della provincia di Alessandria.

Si tratta di Ale Comics, associazione nata per promuovere sul territorio le attività legate al mondo del fumetto, dell’animazione e del gioco intelligente che organizza un festival del fumetto e collabora alla realizzazione di altri eventi del settore nel territorio alessandrino. E di Giardino Spinarosa di Borghetto di Borbera che promuove la conoscenza delle piante officinali, della flora spontanea locale e la divulgazione della cultura del paesaggio e dei giardini attraverso le 650 specie rare presenti nel giardino.

Le 15 organizzazioni che saranno seguite da una task force di esperti sono Amici della Musica Vittorio Cocito di Novara, Cor et Amor di Lessolo (To), Ale Comics di Alessandria, Club Silencio di Torino, Cuadri di Cuneo, Giardino Spinarosa di Borghetto di Borbera (Al), Incontri Musicali di Castiglione Falletto (Cn), Consorzio Sociale Società Consortile Cooperativa Onlus della Provincia VCO, Cordata F.O.R. di Torino, Jest di Torino e La Pedaggera di Sale San Giovanni (Cn), i Comuni di Cortemilia (Cn) e di Torre Pellice (To), la Fondazione Esperienze Cultura Metropolitana di Settimo Torinese e l’Accademia Musicale Onlus di Pinerolo (To).

Intanto, anche Hangar ha ripensato ai suoi servizi a causa dell’emergenza sanitaria in corso. L’organizzazione ha calendarizzato degli sportelli telematici settimanali per mettere a disposizione di tutte le realtà culturali del Piemonte incontri gratuiti con i propri esperti in consulenza aziendale, project management, fundraising e comunicazione strategica.

Sono inoltre disponibili sui canali social Facebook e Instagram gli esercizi da svolgere a casa #HangarLabAtHome e la raccolta #EsercizidiRelisienza dedicata a mappare e raccontare le opportunità culturali e dello spettacolo fruibili online.

