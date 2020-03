Al via questa mattina la campagna di comunicazione dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria contro la diffusione del coronavirus. Protagonisti i professionisti dell’Ospedale che in questo periodo così difficile, ancora più che nella quotidiana normalità, sono in prima linea.

Con lo slogan #NoiCiSiamo i volti degli operatori sanitari, ritratti con le mascherine e tutte le misure di precauzione adeguate all’emergenza sanitaria in corso, intendono veicolare ai cittadini un messaggio ben preciso: “Noi stiamo lavorando intensamente per la salute di tutta la comunità, ma vi chiediamo la massima collaborazione seguendo le indicazioni del Ministero della Salute e della Regione, rafforzando così il nostro impegno”. L’obiettivo generale della campagna, che viene diffusa attraverso i canali social ufficiali dell’Azienda Ospedaliera, è combattere la diffusione del Covid-19 trasmettendo alla popolazione anche un sentimento di fiducia nella sanità e di vicinanza ai professionisti, sempre presenti per tutelare e garantire la salute delle persone nella massima sicurezza.

Si tratta quindi di una campagna social di sensibilizzazione al bene comune e al senso civico che ben si adatta alle direttive contenute nel nuovo DPCM del 9/03/2020 nonché alle disposizioni della Regione Piemonte, inserendosi anche all’interno della linea di comunicazione del Ministero della Salute che proprio in questi giorni ha lanciato l’#IoRestoACasa.