E’ deceduta ieri presso l’Ospedale di Tortona,dove era ricoverata perché trovata positiva al Coronavirus, Suor Maria Annetta (Enrica RIBET). Nata a Pieve di Teco (Italia) il 30 marzo 1934, aveva 85 anni di età e 58 di Professione Religiosa. Apparteneva alla Provincia “Mater Dei” ed è la sesta religiosa orionina che muore a causa della Pandemia.

All’ospedale di Tortona sono ricoverate ancora 9 suore.

“Sei tu, o cara e santa Chiesa di Gesù – si legge sul sito internet http://www.donorione.org/ da cui è staat tratta anche l’immagine che vedete in alto – che nel dare alla terra le nostre spoglie mortali, le collochi colla fronte rivolta al cielo, e colle mani congiunte in atto di preghiera, e nelle tue preci vai ripetendo che la morte del giusto è un dolce sonno, che la terra dei morti è la terra della speranza in cui la Croce sta per guida e il Cielo per volta”. (Don Orione)

RIPOSA IN PACE!