Tempo di quaresima, ma come fare per ascoltare la messa se le celebrazioni religiose sono vietate? la risposta è semplice: sentirla in diretta streaming.

Una messa in diretta ogni giorno, alle 18.30, celebrata dal Vescovo di Tortona monsignor Vittorio Viola, per restare vicino ai fedeli.

Così, utilizzando l tecnoglia la Diocesi di Tortona, si unisce in preghiera insieme al Vescovo Vittorio in occasione di questo momento di difficoltà.

Il Vescovo celebra la messa a porte , a porte chiuse, dalla Cappella dell’Episcopio di Tortona per manifestare unità con i sacerdoti e tutti i fedeli della città e della zona lombarda della Diocesi nella quale le attuali ordinanze non permettono le celebrazioni liturgiche con il popolo.

Tutta la Diocesi è unita ed a tutte le parrocchie è offerta la possibilità di continuare a vivere momenti quotidiani di spiritualità e di riflessione.

E’ possibile vedere e sentire la messa collegandosi a radio Pnr ( https://www.radiopnr.it/ ) oppure direttamente su Youtube al link https://youtu.be/JmUguu16bxk.

Alla messa di oggi erano in diretta 120 persone ma ci auguriamo che, anche grazie a questo articolo nei prossimi giorni il numero sia in costante crescita.

Naturalmente sarà celebrata anche la Messa festiva della domenica.