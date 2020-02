Prenderà il via venerdì 7 febbraio la settima edizione di “ Girolibrando leggiamo viaggiando ”, progetto per la promozione della lettura e dei libri rivolto alle scuole e alle famiglie promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Novi Ligure e dalla Biblioteca Civica – Centro rete del Sistema Bibliotecario Novese , in collaborazione con Nati per Leggere Piemonte , Programma ZeroSei della Compagnia di San Paolo, la rivista Andersen (mensile di letteratura e illustrazione per il mondo dell’infanzia). La manifestazione ha coinvolto e coinvolge tuttora molti studenti con un programma che prevede incontri con gli autori, spettacoli, seminari di formazione, laboratori a tema e una fiera del libro itinerante. Quest’ultima, a cura dell’associazione culturale Librialsole , porterà nelle scuole e nelle biblioteche di Novi, e non solo, una selezionatissima scelta di testi di case editrici specializzate per ragazzi. Saranno coinvolti più di cinquemila studenti di Novi Ligure e del circondario che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, preparandosi attraverso la lettura di testi scritti dagli autori presenti agli incontri. Fanno parte del progetto anche i Comuni di Basaluzzo, Borghetto Borbera, Bosio, Fresonara, Gavi, Pasturana, Pozzolo Formigaro, Stazzano, Tassarolo, Vignole Borbera e Voltaggio. Il calendario prevede diversi incontri con nomi di spicco nel panorama della letteratura per l’infanzia. Girolibrando entrerà nel vivo il 7 febbraio con Andrea Vico (incontri con le scuole e alle 17 formazione aperta al pubblico), a cui seguirà Gabriele Clima (11 febbraio – incontri con le scuole primarie), Matteo Corradini (19 febbraio -incontri con le scuole primarie e superiori), Anna Lavatelli (6 marzo e 3 aprile -incontri con le scuole dell’infanzia e biennio delle primarie), Fuad Aziz (14 marzo – formazione per insegnanti), Paola Zannoner (19 marzo – incontri con le scuole superiori), Cristiano Cavina (20 marzo – incontri con le scuole primarie e superiori), Gek Tessaro (23 marzo – presentazione del suo ultimo lavoro, Libero zoo, con uno spettacolo di “teatro disegnato”), Giulia Orecchia (7 aprile – incontri con le scuole dell’infanzia e biennio delle primarie), Emanuele Grandi (21 e 22 aprile – speciale cani & co. incontri per tutte le fasce scolastiche) ed Emanuela Nava (28 e 29 aprile – incontri con le scuole primarie). Per informazioni e iscrizioni: M. Lucia Bellinceri, Centro Comunale di Cultura “G. Capurro” via G. Marconi, 66 Tel. 0143/76246 – email: l.bellinceri@biblioteche.ruparpiemonte.it