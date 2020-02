Il 6 febbraio scorso si è svolta la prima edizione del mercato settimanale del giovedì mattina che, dopo parecchi anni, ha visto tornare banchi di vendita su area pubblica lungo via Roma.

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto di rivitalizzazione del centro storico che l’Amministrazione Comunale intende portare avanti e definire. L’incremento dei banchi ha portato un aumento visivamente percepibile del volume di persone che hanno transitato a piedi lungo tutta via Roma. A protezione della sicurezza della circolazione stradale e in particolare dei pedoni, è stata predisposta idonea ordinanza che ha previsto, tra le ore 8.30 e le ore 13.00, il divieto di transito e sosta veicolare, anche per gli autorizzati, nella zona interessata dall’evento commerciale.

Ciò ha consentito un ordinato svolgimento dell’attività da parte degli esercenti di vendita su area pubblica e degli acquirenti. La Polizia Municipale, presente durante la giornata, ha raccolto e raccoglierà per le prossime edizioni eventuali segnalazioni che, qualora migliorative, saranno tenute in considerazione per l’eventuale modifica della citata ordinanza, senza prescindere dalla sicurezza dei cittadini.