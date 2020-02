SABATO 22 FEBBRAIO

Tortona: alle ore 18 presso la Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, in Via Emilia, 168a, a Tortona Presentazione del libro ‘Anestesia di solitudini. Il cinema di Yorgos Lanthimos’. Un maestro del cinema contemporaneo raccontato da Roberto Lasagna e Benedetta Pallavidino,

Tortona: fino al 22 febbraio a palazzo Guidobono “Tutte le strade portano a Roma” Il Comune di mostra di dipinti e disegni di Éric Rolland Bellagamba artista di Arles (Francia), orari – giovedì e venerdì 16-19.30 – sabato e domenica 10-13/ 15-19.30

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Chiusura Natale e Capodanno. Ingresso alla Pinacoteca gratuito. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Alzano Scrivia: Festa di Carnevale dalle ore 15 salone piazza Bassi musica, pentolaccia e merenda per tutti – ingresso gratuito e omaggio finale a tutti i bambini partecipanti – organizza la Pro Loco

Sarezzano: Ballo in Maschera alla S.M.S. ore 21.30 musica a cura di Dj Paolo M. (liscio, latino americano, 70-80-90, dance commerciale, balli di gruppo e discoteca) – premiazione delle maschere più originali.

DOMENICA 23 FEBBRAIO

Tortona: Carnevale insieme ore 14:30 ritrovo oratorio San Luigi Orione; ore 15 inizio giochi e corteo in maschera; conclusione dei giochi, premiazioni e merenda in piazza Duomo – a cura degli oratori di Tortona

Casalnoceto: Carnevale a Casalnoceto ore 15:30 in piazza Dante polenta e salamini, pentolaccia a cura della Pro Loco – giochi per bambini organizzati dall’oratorio – in caso di maltempo l’evento si svolgerà nel locale x Soms

Sarezzano: Carnevale dei bambini con Pazzanimazione sede SMS Il progresso – trucca-bimbi, baby-dance, giochi, pentolaccia e premiazione delle maschere

Viguzzolo: Il Carnevale viguzzolese (Ar Carvà bisgulâe) piazza Libertà ore 12 polenta e salamini, ore 15 animazione per bambini by Fabulae – a seguire sfilata delle mascherine e lotteria di Carnevale – organizza la Pro Loco

Villaromagnano: Carnevale di Villetta nei locali SMS corso Italia n. 8 dalle ore 11:45 e 15:30 polenta e salamini o gorgonzola – ore 16 intrattenimento con i nani di Tassarolo – consumazione a tavoli e da asporto – organizza la Pro Loco (cell. 3389776786)