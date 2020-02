Due importanti interventi dei Vigili del fuoco di Tortona nella giornata di ieri.

Il primo è avvenuto a Viguzzolo, dove il forte vento ha scoperchiato il tetto che vedete nella foto in alto. Sul posto sono interventi i pompieri che hanno messo l’area in sicurezza. Sul posto anche i carabinieri do Viguzzolo che hanno pubblicato anche sui social l’immagine che vedete.

Il secondo intervento invece dei Vigili del Fuoco di Tortona, invece, è stato effettuato ieri sera verso le 22 alla frazione San Casalnoceto per un’auto abbandona che aveva preso fuoco.

I pompieri hanno spento le fiamme in meno di un’ara senza danni ad altre cose tranen che all’auto.

Trattandosi di un veicolo abbandonato è probabile che l’incendio sia stato appiccato da qualcuno, quindi doloso.