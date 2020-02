Auditorium gremito di un pubblico caloroso per la prima serata di Note d’ inverno svoltasi venerdì 21 all’ Accademia San Matteo di Tortona.

E’ stata la volta degli allievi di canto moderno e coro gospel del maestro Omar Muratore e di batteria del maestro Edoardo Zampolini. Si sono esibiti sia gli allievi sia i maestri in una strepitosa ed energica band. Presente il segretario comunale Salvatore Pagano in rappresentanza del Comune di Tortona.

Il presidente Daniela Menditto ha ringraziato gli allievi, i genitori, i collaboratori, i bravissimi docenti e tutti gli amici e sostenitori che hanno fatto superare i 120 iscritti alla scuola e rendono ogni evento dell’ Accademia sempre un successo.

Come giornale abbiamo deciso volutamente di pubblicare l’articolo in ritardo perché questo ci dava la possibilità di pubblicare immagini di gente e aggregazione in una settimana “particolare” dove -purtroppo – tutti gli eventi e le manifestazioni sono sospese, nella speranza di dare un po’ di parvenza di normalità a questi giorni dove tutti sono in ansia per il Coronavirus.