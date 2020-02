Dal 6 febbraio si amplia il mercato settimanale del giovedì grazie a nuovi banchi che saranno collocati lungo via Roma. Il provvedimento, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, rientra nel progetto di riqualificazione del tessuto commerciale del centro storico. L’inserimento di nuove attività di commercio su aerea pubblica con merceologia individuata ha lo scopo di rendere più attrattiva l’area di via Roma durante il mercato settimanale implementando l’offerta di qualità per il consumatore. Il bando per l’assegnazione degli spazi, infatti, non era aperto indistintamente a tutte le merci ma riguardava solo alcune tipologie di prodotti. Sono stati individuati dieci operatori su area pubblica che proporranno diverse categorie merceologiche: biancheria per la casa, prodotti per l’igiene della casa e della persona, intimo, accessori di abbigliamento e scarpe, capi in pelle, bigiotteria, abbigliamento per bambino.

È previsto anche uno spazio per il settore alimentare specializzato in rosticceria-hamburger. Rimarranno, inoltre, alcuni posteggi che potranno essere assegnati agli operatori della “spunta” (coloro che ottengono per quella mattina il posteggio qualora sia assente qualche titolare di posteggio), sempre che mettano in vendita le merci individuate per ogni posteggio. A seguito della collocazione dei nuovi banchi, da giovedì 6 febbraio durante lo svolgimento del mercato settimanale (dalle ore 8.30 alle 13) verrà istituito il divieto di transito e sosta lungo via Roma a tutte le categorie di veicoli, compresi coloro in possesso di autorizzazione all’accesso. Dal divieto sono esclusi i veicoli delle forze di polizia e i mezzi di soccorso