L’iniziativa, ideata dai membri dell’associazione “Azione Tortona” e avrà luogo al circolo “Il Leoniero” sabato prossimo, 22 febbraio, dalle 15.00 alle 19.00.

“Carri, feste in piazza e festicciole per bambini – dicono ad Azione Tortona – sono fondamentali per far vivere per le strade il significato del carnevale. Di fronte a questo è necessario recuperare il significato di questa festa, che è la più atipica dei nostri tempi e che non ha rilevanza religiosa né civile ma che affonda le sue radici nella tradizione delle più antiche popolazioni europee”.

“Proprio in occasione di questa celebrazione – annuncia Andrea Mantovani responsabile di Azione Tortona – sabato 22, presso la nostra sede in via Pelizzari 6, a Tortona, dalle 15.00 alle 19.00 organizzeremo una lotteria di carnevale con diversi premi, tra giochi e fumetti, a disposizione dei bambini le cui famiglie verranno a parteciparne”.