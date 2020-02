E’ il Giorno del ricordo e CasaPound sabato commemora i martiri delle foibe

“Nella memoria dei ventimila nostri fratelli torturati, assassinati e gettati nelle foibe dai partigiani jugoslavi di Tito, alla fine della seconda guerra mondiale – annuncia Andrea Mantovani -sabato svolgeremo un presidio ed una lettura, per tenere vivo il loro ricordo.”

“La commemorazione verrà fatta all’ex caserma Passalaqua, alle ore 18.00, davanti la targa in memoria dei martiri delle foibe, installato a lato del palazzo comunale. Tanti italiani furono costretti all’esodo dalle ex province italiane della Venezia Giulia, dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, e proprio questa caserma, costruita alla fine dell’Ottocento come struttura militare, nel 1946 iniziò la sua lunga attività di centro raccolta profughi.