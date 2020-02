In occasione della festa di San Valentino Cammini DiVini in collaborazione con l’associazione “Coniolo è” e con il patrocinio del Comune di Coniolo ripropone questa iniziativa che è stata molto apprezzata gli anni scorsi, una camminata nel paese dei fiori, un percorso ad anello di 11 km. con un dislivello di +235 m. per circa 3,5/4 ore di cammino che attraverserà paesaggi diversi, dalla zona collinare fino alle rive del fiume Po per festeggiare in compagnia ed in allegria l’arrivo della festa degli innamorati.

Il ritrovo e previsto per le 14.00 in Piazza del Municipio, la partenza alle ore 14,30. Il rientro è previsto intorno alle 18,00.

La partenza avverrà dal centro del paese e seguirà un percorso in parte inedito che si dirige inizialmente verso la parte collinare del Comune per poi risalire presso il monumento con il trenino storico dedicato ai cavatori e poi scenderà fino al porto vecchio.

Dopo aver costeggiato il corso del fiume Po si risalirà quindi attraversando i resti del paese storico ormai scomparso denominato Coniolo Rotto per poi tornare a Coniolo Bricco fino al famosissimo Belvedere dell’amore dove effettueremo una prima pausa, infatti per tutte le signore presenti ci sarà un omaggio floreale. A seguire andremo nei rinnovati locali dell’Oratorio dove ci sarà un ristoro caldo.

N.B.: Tra tutti i partecipanti all’evento verrà inoltre estratto a sorte un premio, il/la fortunato/a vincitore potrà ritirare un Cesto di prodotti locali tipici offerto dall’Associazione “Coniolo è”.

Quota partecipazione: €. 10 cad.

Percorso accessibile a tutti, quasi totalmente su strade sterrate. I bastoncini da Nordic Walking saranno messi a disposizione gratuitamente fino ad esaurimento disponibilità.

Si consigliano:

Calzature da trekking – riserva d’acqua – abbigliamento comodo ma adeguato alla stagione

Per Info ed iscrizioni: tel. 339 4188277 – mail: augusto.cavallo66@gmail.com – Augusto, istruttore di Nordic Walking SINW e Guida Escursionistica AIGAE

http://camminidivini.altervista.org/

https://www.facebook.com/augustonordic/

https://www.facebook.com/groups/1722191187995377/

https://www.facebook.com/events/183275002867768/