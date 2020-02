Ricerca per:

Il teatro Civico di Tortona informa che lo spettacolo “Miss Marple – Giochi di prestigio “, previsto al Teatro Civico in data venerdì 28 febbraio 2020 verrà recuperato lunedì 4 maggio 2020 alle ore 21. I sigg. spettatori sono pregati di conservare il biglietto che sarà valido per la nuova serata.

Rinviato al 4 maggio lo spettacolo in programma ieri sera al teatro Civico di Tortona