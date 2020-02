La storia che andiamo a raccontare, dopo aver parlato con i proprietari dei due animali, è di quelle che non avremmo mai voluto scrivere, ma crediamo sia giusto farlo per mettere in guardia coloro che hanno un cane ed abitano a Tortona e dintorni.

I fatti risalgono a venerdì sera, ma abbiamo atteso qualche giorno prima di raccontarli perché volevamo accertarci delle condizioni di uno dei due animali e perché, forse, in cuor nostro, speravamo in un epilogo migliore.

Tutto è accaduto alla frazione Mombisaggio di Tortona.

Sono le 18 di venerdì e i due cani che vedete nella foto, Balù, il meticcio nero e Otto il labrador marrone, si allontanano dall’abitazione. La “colpa” secondo i proprietari sarebbe del meticcio, un cane tanto amabile quanto irrequieto.

I proprietari si mettono alla loro ricerca e parte una piccola mobilitazione che si conclude, almeno per quanto riguarda Otto il labrador, sabato mattina. Ad avvisare il proprietario del ritrovamento del cane sono gli addetti del canile a cui è stato portato l’animale.

Il cane però è stato trasportato presso un veterinario perché è ferito e in gravissime condizioni. I proprietari si precipitano subito dal veterinario e lungo il tragitto immaginano che Otto sia stato ferito da qualche animale selvatico, un cinghiale o altro.

Quando arrivano dal veterinario però, ecco la sorpresa: il medico dichiara che il labrador è stato ferito da arma da fuoco e le sue condizioni sono gravi. Lo hanno ritrovato il località Costa Giulia, tra Avolasca e Tassare e qualcuno gli aveva sparato con un fucile.

Ora, a distanza di 72 ore, l’animale sta meglio ed è fuori pericolo ma per diversi giorni è stato in bilico tra la vita e la morte perché qualcuno gli ha sparato.

Non è escluso che la stessa persona che lo ha colpito abbia sparato pure all’altro cane, Balù.

I proprietari ovviamente sperano non sia così e, anche se i due animali erano abitati a stare insieme, pregano si siano divisi e il meticcio sia ancora vivo.

Il problema è che stando ad alcune testimonianze non sarebbe la prima volta che in quella zona vengono uccisi dei cani.

I proprietari sono preoccupati e rivolgono un appello a tutti: “Fate attenzione ai vostri cani – dicono – perché da queste parti qualcuno si diverte ad ucciderli.”