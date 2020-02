Ricerca per:

“Presenteremo il libro “Storie” di Angelo Bottiroli dicono gli organizzatori – ma essendo la Festa di San Valentino, avremo diversi interventi, testimonianze e letture di storie d’amore tratte proprio dal libro. Con l’autore e l’Assessore alla Cultura FABIO MORREALE parleranno Anna Sgheiz, Presidente Commissione Cultura e Turismo; Matteo Fantone Presidente Commissione Istruzione, Fabrizio Falchetto Pittore, scultore, artista e Giovanna Franzin Insegnante ed esperta d’arte. Inoltre tutti i presenti riceveranno in omaggio 3 delle 27 storie contenute nel libro e gli innamorati presenti in coppia potranno acquistare il libro a prezzo di costo: 10 euro invece che 17.”

Per San Valentino la Biblioteca di Tortona propone un incontro molto particolare con Storie d’amore