Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Nei giorni scorsi, l’uffico verde pubblico del Comune di San Bartolomeo al Mare, su indicazioni del Consigliere delegato Salvatore (Rino) Marescalco, è intervenuto sulle palme whasingtonia che sono posizionate sulla passeggiata a mare. Si tratta di un filare di circa 12 piante, che furono potate a febbraio 2019 senza manifestare alcun tipo di problema, e che oggi, in ben 3 esemplari, presentano un attacco da punteruolo rosso. Le 3 piante sono state trattate con un intervento di Dendrochirurgia, che consiste nel rimuovere, usando attrezzi da taglio affilati e sterilizzati, le parti della pianta attaccati dal parassita fino eliminare il marciume provocato dal coleottero. Nel corso del prossimo mese i tecnici valuteranno se la gemma apicale ha avuto la forza di germogliare, in caso contrario le piante dovranno essere sostituite.