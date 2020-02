Ricerca per:

Il malfattore veniva prontamente fermato dagli Operatori Polfer ed accompagnato presso gli Uffici di Polizia di Stazione a Novi Ligure. L’uomo, gravato da numerosi precedenti di polizia specifici, è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato, mentre quanto sottratto poco prima è stato restituito ai legittimi proprietari.

Personale del Posto Polfer Novi Ligure ha denunciato in stato di libertà un trentunenne italiano, per aver rubato i bagagli di due viaggiatori, a bordo di un treno regionale diretto a Genova Principe.