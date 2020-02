I Carabinieri della Stazione di Solero hanno arrestato per possesso di documenti di identificazione falsi e furto di cose esposte alla pubblica fede un cittadino moldavo di 52 anni.

L’uomo, fermato dai Carabinieri in servizio perlustrativo, ha esibito un documento di identità valido per l’espatrio che anche se di buona fattura, non è stato sufficiente ad ingannare i militari.

Effettuati i necessari controlli tramite i canali della cooperazione internazionale di polizia, la carta di identità è risultata essere stata emessa a favore di una donna di origine rumena. Il 51 è stato così arrestato e denunciato in stato di libertà anche per il possesso di una tessera sanitaria oggetto di smarrimento da parte di una minorenne del Bangladesh.