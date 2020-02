Nei giorni scorsi Matteo Leddi e Corrado D’Andrea , storici locali appassionati di storia militare, hanno tenuto una lezione di approfondimento sulla seconda guerra mondiale ai ragazzi della 3^B della scuola secondaria di primo grado Pellizza di Volpedo. Invitati dalla professoressa di Italiano e di Storia Fernanda Denicolò hanno ripercorso, con l’ausilio di carte storiche, le principali tappe del conflitto. I ragazzi si sono dimostrati molto interessati e sono stati coinvolti nel racconto dalla rodata coppia di relatori.

Al termine della lezione i ragazzi hanno potuto “ toccare con mano ” la storia, grazie ai reperti storici della collezione privata di Matteo Leddi, tra cui la bandiera degli Stati Uniti dell’epoca del conflitto e la divisa con cui i soldati Italiani hanno affrontato la campagna di Russia. “ Facendo ricorso ad esperti esterni alla scuola i ragazzi hanno l’occasione di apprendere nozioni in maniera non convenzionale , ha commentato la prof.ssa Denicolò. Avevamo già avuto una bella esperienza a dicembre, quando Matteo Leddi aveva tenuto una lezione sulla Prima Guerra Mondiale e che abbiamo voluto ripetere oggi per questo altro importante argomento del programma di terza. Ringrazio particolarmente Corrado D’Andrea che ha voluto affiancare Matteo in questa felice collaborazione ”.