L’intervento, che rientra nella costante attività di contrasto al lavoro sommerso e alla concorrenza sleale svolto dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, ha comportato la sospensione di entrambe le attività imprenditoriali e l’applicazione della c.d. maxi – sanzione per lavoro nero nei confronti dei datori di lavoro che hanno occupato irregolarmente i lavoratori.

Nella giornata del 31 gennaio 2020, gli ispettori dell’Ispettorato del Lavoro di Asti – Alessandria hanno condotto degli accertamenti nel territorio Alessandrino, individuando complessivamente 7 lavoratori “ in nero ” , di cui 3 (su un totale di 9 lavoratori) occupati presso un’officina e 4 (su un totale di 5 lavoratori) presso un ristorante – pizzeria.

L’ispettorato del lavoro di Alessandria scopre 7 lavoratori in nero