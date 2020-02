Il Coronavirus fa paura e tutti (giustamente) siamo preoccupati ma un conto è la preoccupazione, un altro l’isteria e la paura che porta a fare scorte ingiustificate di cibo ed altri generi presso i supermercati.

Ecco perché oggi, siamo ben felici di scrivere questo articolo pubblicando le immagini di quella che, almeno per una settimana, rimarrà l’ultima manifestazione pubblica che si è svolta a Tortona.

Parliamo del Carnevale tortonese, quello che, dopo tanti anni, ha visto nuovamente i carri allegorici sfilare per le vie di Tortona, con tanti bambini e tanta gente che si è divertita, distogliendo il pensiero dal pericolo di infezione da virus. Un carnevale che si è svolto proprio nel giorno in cui tanti tortonesi erano preoccupati per il Pronto Soccorso chiuso e in attesa di conoscere l’esito del tampone effettuato ai coniugi di Tortona che hanno fatto scattare il protocollo anti Coronavirus.

Un carnevale che si è svolto poche ore prima dell’ordinanza che – per precauzione lo ricordiamo – vieta manifestazioni pubbliche fino a domenica prossima, quindi perfettamente in regola con le disposizioni normative e crediamo abbia fatto bene, il Sindaco Federico Chiodi, a non bloccare questa manifestazione che è stata molto partecipata dai tortonesi.

Non escludiamo che qualcuno, forse, preso dalla paura l’abbia disertata, ma in fondo Tortona è piuttosto distante dalle zone focolaio del virus e crediamo che se tutti avranno un comportamento diligente, fra qualche giorno la situazione possa migliorare ed entro breve tempo – ce lo auguriamo tutti – la nostra vita tornare alla completa normalità con il nostro solito, caro tran.tran di tutti i giorni la cui monotonia apprezziamo proprio in momenti come questi.

Nel frattempo vi lasciamo alle belle immagini del Carnevale e abbiamo deciso volutamente di dare ampio spazio a questo avvenimento perché – senza dimenticarsi le 10 precauzioni da adottare diramate dal Ministero della Salute – siamo convinti che la vita debba continuare nel miglior modo possibile e festeggiare Carnevale è uno di questi.