Nei giorni scorsi gli studenti del biennio del Liceo Peano hanno incontrato il Vice Ispettore della Polizia Postale Alessandro Bocchio e il Vice Ispettore dell’Ufficio Minori della Questura di Alessandria Enrico Pallavicino per approfondire la problematiche del bullismo e del cyberbullismo.

Sono state descritte le diverse forme di bullismo: quello psicologico, quello fisico e quello digitale. Quest’ultimo è il frutto di offese fatte stando dietro a uno schermo e per questo più subdolo.

Gli ispettori hanno dato alcuni suggerimenti per essere più protetti in rete e hanno cercato di far capire agli studenti i rischi connessi alla diffusione di immagini o dati personali e al fatto di avere un profilo pubblico.

Laura La Piana, Giulia Colosimo, Elena Belmonte

1°A Liceo delle Scienze Umane