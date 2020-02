Mercoledì 29 gennaio alle ore 18 presso la Chiesa di San Michele Arcangelo in Tortona il vescovo di Tortona Mons. Vittorio Francesco Viola ha presieduto la celebrazione eucaristica insieme ai parroci della città don Renzo Vanoi e don Claudio Baldi e confratelli orionini e dei frati.

E’ stata una celebrazione per l’apertura dell’adorazione eucaristica quotidiana per tutta la Città di Tortona. Dopo un’attenta valutazione, il vescovo insieme ai parroci della città hanno stabilito che la Chiesa di San Michele che si trova al centro della Città venga adibita come Chiesa dell’Adorazione.

Fin dal quel momento dal 2005 anno dell’Eucaristia l’adorazione era presso la Cappellina di San Bernardino dietro il Santuario della Guardia.

Una decisione, quella di scegliere San Michele, che vuole favorire ancor più i fedeli nel sostare durante la giornata davanti a Gesù Eucaristia e così far ancor più comunità insieme alle altre parrocchie come più volte è stato sottolineato nelle lettere pastorali del vescovo.

Gli orari saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì 9-12 e 15-17.30 il sabato 9-12.

Un invito a tutti coloro che desiderano offrire qualche turno di preghiera possono rivolgersi ai parroci dando la loro disponibilità. Continuiamo così a costruire la comunità.

Fabio Mogni