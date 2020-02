Molte novità, in questi primi mesi dell’anno, per i più piccoli lettori della Biblioteca Comunale di Serravalle Scrivia.

Si comincia giovedì 13 febbraio, alle 17.00, con “Grandi Autori per Piccoli Lettori”, appuntamento che proseguirà i giovedì 20 febbraio e 5 marzo, sempre alle ore 17.00. Sono molti i grandi autori della letteratura e i grandi artisti che hanno scritto storie dedicate ai bambini: Tolstoy, Céline, Saramago, Bradbury…ma anche Susanna Tamaro e Antonio Skarmeta…per non parlare di stelle della musica come Madonna e i nostri grandi cantautori Guccini e Vecchioni. Tutti testi che la Biblioteca “Roberto Allegri” proporrà ai propri giovanissimi lettori per introdurli già dai primi anni ad autori di eccezione.

Dalla seconda metà di marzo a metà di aprile, nell’ambito di diverse iniziative legate all’astronomia, sarà invece la volta di “Topini nello Spazio” e poi ad aprile, in occasione dell’Earh Day (Giornata della Terra), un appuntamento con una storia speciale, per introdurli all’importanza della salvaguardia della natura e dell’ambiente.

“Topini di Biblioteca” è un’iniziativa che la Biblioteca di Serravalle Scrivia organizza da anni aderendo al progetto nazionale “Nati per Leggere”, che ha l’ obiettivo di diffondere e promuovere la cultura e la pratica della lettura ad alta voce per i bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 5 anni, offrendo un servizio di supporto alle famiglie e ai pediatri in grado di fornire i libri adatti, le consulenze e gli spazi adeguati al pieno sviluppo della socialità dei piccoli e al rinforzo dei legami parentali.

Per informazioni si può telefonare alla Biblioteca Comunale “Roberto Allegri” di Serravalle Scrivia, Piazza Carducci 4, Serravalle Scrivia, Tel. 0143/634166–633627, Fax 0143/686472. Storie900@comune.serravalle-scrivia.al.it