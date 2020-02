Una bella notizia per l’ospedale di Tortona: il FAI, Fondo Ambiente Italiano, Delegazione di Tortona, aveva organizzato in data 11 novembre 2018 il burraco benefico con l’obiettivo di devolvere il contributo ricavato al Reparto di Ortopedia dell’Ospedale “Santi Antonio e Margherita” di Tortona diretto da Giancarlo Bonzanini, per l’acquisto di materiale utile al trattamento dei pazienti ivi degenti.

In questi giorni sono stati consegnati e messi in funzione i beni acquistati, vale a dire un apparecchio per la riabilitazione passiva del ginocchio.

Il tutto è avvenuto alla presenza del Dottor Giancarlo Bonzanini, primario del Reparto di Ortopedia, di Piero Massiglia, attuale Capo Delegazione del FAI, Fondo Ambiente Italiano, di Marica Zanotti, Delegata Raccolta Fondi, Coordinamento e Gestione Iscritti.

“Ringraziamo ancora una volta – dice il capo delegazione Fai Piero Massiglia – tutti coloro che coniugando il piacere del gioco con l’intento di contribuire hanno permesso di partecipare a questo evento benefico.”

Nella foto in alto la consegna della strumentazione.

Al Fondo Ambiente Italiano un grazie da parte di tutta la collettività.