La procedura burocratica, per rimuovere rifiuti, ma soprattutto auto abbandonate non è mai tanto veloce ma, alla fine, i problemi si risolvono.

E’ quello che ha fatto il Comune di Tortona che in questi giorni ha disposto, incaricando Gestione Ambiente e pagando di tasca propria, la rimozione dei rifiuti abbandonati in varie zone del territorio comunale, ed in particolare presso Strada Permuta, Strada provinciale per Castelnuovo, Roggia Cerca, Torregarofoli, Castellar Ponzano e lungo la sponda del Torrente Scrivia in Zona Bettole di Tortona e Piazza Soave.

Inoltre, poiché a seguito di controlli sul territorio da parte del Servizio Polizia Municipale è stato accertato l’abbandono di due auto, un’ Alfa 147 e Audi A3 su area privata aperta al pubblico lungo la ex statale 10 per Alessandria civico 35, e poiché le condizioni in cui versavano le autovetture in questione erano tali da poter essere considerate come rifiuto, il Comune di Tortona ha disposto la rimozione delle due vetture.

Anche in questo caso, trattando di rifiuti l’incarico è stato affidato a Gestione Ambiente.