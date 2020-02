Ricerca per:

Bella iniziativa del Comune di Tortona che in questi giorni, col Sindaco Federico Chiodi, e a nome dell’Amministrazione Comunale, ha consegnato la pergamena di riconoscimento a due centenari tortonesi che hanno compiuto 100 anni in questo inizio di febbraio 2020.